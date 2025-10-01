Mor als 91 anys l'etòloga britànica Jane Goodall

MADRID 1 oct. (EUROPA PRESS) -
L'etòloga britànica Jane Goodall ha mort als 91 anys d'edat a la ciutat nord-americana de Califòrnia per causes naturals, ha informat aquest dimecres a través d'un comunicat l'organització de conservació de medi ambient que porta el seu nom.
"L'Institut Jane Goodall ha rebut aquest matí, dimecres 1 d'octubre de 2025, la notícia de la defunció per causes naturals de la doctora Jane Goodall (...), missatgera de la pau de Nacions Unides i fundadora de l'institut (...). Es trobava a Califòrnia com a part de la seva gira de conferències pels Estats Units", ha indicat.
La seva organització ha destacat que els descobriments de Goodall com etóloga "van revolucionar la ciència i va ser una incansable defensora de la protecció i la restauració del nostre món natural".