Mor als 91 anys l'escriptor Luis Goytisolo, autor d''Antagonía' i 'Las afueras'

MADRID 14 jul. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor Luis Goytisolo s'ha mort aquest dilluns a Vimbodí i Poblet (Tarragona) als 91 anys, segons ha confirmat la Reial Acadèmia Espanyola (RAE).
Luis Goytisolo (Barcelona, 1935) es va iniciar de jove en la literatura i va esdevenir un dels membres més actius del Cercle de Barcelona, nucli bàsic i germen de la Generació dels Cinquanta.
Entre els guardons que va rebre destaquen el Premi Ciutat de Barcelona (1977) per 'Los verdes de mayo hasta el mar', el Premi de la Crítica de Narrativa en Castellà (1984) per 'Estela del fuego que se apaga', el Premi de la Fundació Pablo Iglesias (1986) per 'Investigaciones y conjeturas de Claudio Mendoza', el Premi Nacional de Narrativa (1993) per 'Estatuas con palomas', el Premi Anagrama d'Assaig per 'Naturaleza de la novela' (2013) o el Premi Internacional Carlos Fuentes (2018), en reconeixement a la seva obra i el seu llenguatge autoreflexiu.
També el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles (2013), el jurat del qual va destacar la seva obra narrativa, "sempre compromesa amb la recerca de nous territoris literaris", però especialment la seva emblemàtica tetralogia, 'Antagonía', que va suposar "una fita en la recent història de la novel·la espanyola en conjuminar història, narració i reflexió literària".
Així mateix, Goytisolo era membre de la RAE des del març del 1994, on ocupava la cadira C, i era col·laborador habitual de premsa espanyola i estrangera, director de la revista 'Letra Internacional' i guionista de documentals produïts per TVE com 'Índico' i 'Mediterráneo'.