Mor als 91 anys el filòsof Pere Lluís Font, 57 Premi d'Honor de Les Lletres Catalanes

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
El filòsof, teòleg i traductor Pere Lluís Font, guanyador del 57 Premi d'Honor de Les Lletres Catalanes l'any passat, ha mort aquest dijous als 91 anys d'edat, segons ha informat Òmnium Cultural en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
"Un dels grans savis humanistes del nostre país i una de les persones a qui li devem que la filosofia europea parli en català. La seva aportació a les lletres catalanes és incalculable. Que la terra et sigui lleu", recorden des d'Òmnium.
Font va estudiar a Tolosa de Llenguadoc, on es va llicenciar en Filosofia i en Teologia, com a professor va ensenyar Història de la Filosofia primer a la Universitat de Barcelona i després a l'Autònoma de Barcelona, fins a la seva jubilació el 2004.
Va ser un dels fundadors de la reconstituïda Societat Catalana de Filosofia i és membre del Col·legi de Filosofia de Barcelona, el 2003 va rebre la Creu de Sant Jordi, és doctor Honoris causa per la Universitat de Lleida i el 2022 va rebre el Premi Nacional de Traducció i el Premi PEN Català per la traducció de 'Pensaments i opuscles' de Blaise Pascal.
Durant la seva trajectòria, ha impulsat diversos projectes editorials en llengua catalana, entre els quals destaca la col·lecció 'Textos Filosòfics', que ha codirigit amb Josep M.Calsamiglia i Josep Ramoneda.