Mor als 84 anys Ángel Alonso, director de teatre i cofundador del Teatre Villarroel

BARCELONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
El director de teatre i cofundador del Teatre Villaroel de Barcelona Ángel Alonso ha mort als 84 anys.
El Grup Focus, companyia que gestiona el teatre que va fundar Alonso el 1972, ha expressat aquest dissabte en un comunicat el seu condol i ha destacat la seva tasca per transformar el teatre en un "referent de les arts escèniques" a Catalunya.
"El seu llegat quedarà per sempre vinculat a la història del teatre català", han afegit.
La seva trajectòria com a director d'escena està marcada per 'La extraña pareja', obra que va superar les 2.000 representacions i el milió d'espectadors i que s'ha convertit en "un dels fenòmens més importants de la història del teatre català".
Alonso ha tingut una trajectòria artística de més de 50 anys, amb 78 espectacles, 22 textos propis, 18 adaptacions, i traduccions que, en total, van reunir 3,5 milions d'espectadors.