Mor als 78 anys l'escriptor valencià Josep Piera, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

VALÈNCIA 5 abr. (EUROPA PRESS) -
El poeta, narrador, assagista i traductor Josep Piera (Beniopa, Gandia, 1947), 55è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, ha mort als 78 anys, han informat a Europa Press fonts municipals de Gandia (València).
L'Ajuntament de Gandia lamenta profundament la defunció de Piera, "una de les veus més destacades de la literatura valenciana contemporània", i trasllada el seu condol als seus familiars, amics i a tota la comunitat cultural.
Josep Piera i Rubió, nascut a Beniopa el 30 de maig de 1947, va desenvolupar una sòlida trajectòria literària que abasta la poesia, la narrativa i l'assaig, amb una obra marcada per la sensibilitat, el compromís amb la llengua i la identitat valenciana, així com una profunda connexió amb el paisatge mediterrani, assegura el consistori de Gandia en un comunicat publicat a les seves xarxes socials.
Al llarg de la seva carrera, va rebre nombrosos reconeixements que avalen la seva aportació a les lletres, convertint-se en un referent imprescindible de la literatura en valencià.
Entre les seves distincions més significatives, va ser nomenat Fill Predilecte de Gandia, "un reconeixement que reflecteix l'estret vincle de l'autor amb la ciutat i l'orgull que la seva figura ha representat per als seus veïns i veïnes", ressalten des del consistori.
El seu llegat literari i humà romandrà com "un testimoni viu del seu talent, el seu compromís cultural i el seu amor per la terra". "Gandia perd avui a un dels seus grans ambaixadors, però la seva obra seguirà acompanyant a generacions presents i futures", conclou.
L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, s'ha mostrat "profundament trist i commocionat" per la mort de Piera. "Perdem un escriptor excepcional, el nostre poeta de Beniopa, perdem un home bo, un gran amic. Fill predilecte de Gandia ens deixa un llegat incommensurable de saviesa i bona escriptura", ha dit en un missatge publicat a 'X'.
I ha afegit: "Un honor haver compartit amb ell tants moments, tantes converses".