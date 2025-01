Mor als 78 anys el director de cinema David Lynch, pare de la sèrie 'Twin Peaks'

MADRID 16 gen. (EUROPA PRESS) -

El director de cinema David Lynch, pare d'èxits com la pel·lícula 'Blue Velvet' o la sèrie 'Twin Peaks', ha mort aquest dijous als 78 anys.

"Hi ha un gran forat al món ara que ja no està amb nosaltres", ha anunciat la seva família en un missatge publicat en xarxes socials.

Considerat com un dels grans directors de cinema, Lynch deixa com llegat alguna de les pel·lícules més destacades de les últimes dècades, com 'Eraserhead' (1977), 'Blue Velvet' (1986) i 'Mulholland Drive' (2001), així com la sèrie de televisió 'Twin Peaks'.