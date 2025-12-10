Mor als 63 anys Robe Iniesta, líder d'Extremoduro i referent del rock espanyol

MADRID 10 des. (EUROPA PRESS) -
El cantant i compositor extremeny Roberto Iniesta Ojea, conegut com Robe i líder de la banda de rock Extremoduro, s'ha mort aquest dimecres als 63 anys, segons ha informat la seva agència de comunicació en una nota en la qual no ha precisat el motiu de la defunció.
"Avui acomiadem l'últim gran filòsof, l'últim gran humanista i literat contemporani de llengua hispana, i el cantant les melodies del qual han aconseguit estremir generacions i generacions", ha anunciat Dromedario Records en "la nota més trista de la nostra vida".
Així mateix, ha detallat que en els pròxims dies es donarà a conèixer "la informació necessària sobre el lloc i l'hora, a Plasència, de l'homenatge" per acomiadar el músic.
El novembre del 2024, Robe va cancel·lar els dos últims concerts de la gira 'Ni santos ni inocentes' a Madrid en ser diagnosticat d'un tromboembolisme pulmonar. Tot i tenir el cartell de 'sold out', l'artista es va veure obligat a fer repòs i tornar l'import de les entrades.
UN REFERENT DEL ROCK ESPANYOL
Robe, nascut a Plasència (Càceres) el 16 de maig del 1962, ha estat un dels músics i lletristes més destacats del rock espanyol i el 2024 va arribar a ser guardonat amb la Medalla d'Or al Mèrit en Belles Arts.
També va destacar per altres facetes com la de filòsof, artista i literat, en què també va destacar la seva participació política i social. Però, "per sobre de tot", com defineix el seu equip, és un "mestre de mestres", a més de bon professional i "molt millor persona".
El text destaca diferents àmbits de la trajectòria de Robe, el qual descriuen com un cap exigent "però sempre just i generós amb qui és lleial", home "valent", artista i compositor perfeccionista, a més de "líder polític" i "líder social", en referència a campanyes ecologistes, ajuts a diverses ONG i la seva capacitat de "posar d'acord el PSOE, el PP, Unides Podem i Vox", conclouen.