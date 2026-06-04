Mor als 56 anys la dibuixant i directora Marjane Satrapi, autora de 'Persèpolis'

MADRID 4 juny (EUROPA PRESS) -
La guionista, dibuixant d'historietes i directora de cinema francoiraniana Marjane Satrapi, autora de l'obra 'Persèpolis', s'ha mort a 56 anys, segons confirma aquest dijous la Fundació Princesa d'Astúries, que el 2024 li va lliurar el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats.
"S'ha mort Marjane Satrapi, Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats 2024", ha indicat la Fundació Princesa d'Astúries en un breu missatge per les xarxes socials, minuts després que la notícia hagi estat comunicada per la família a la cadena francesa BFM TV.
La mort de Satrapi ha tingut lloc poc més d'un any després de la defunció del seu marit, Mattias Ripa, productor, actor i guionista suec. Ripa va ser a més el traductor a l'anglès de l'obra de més èxit de l'autora, l'esmentada 'Persèpolis'.
Norma Editorial, que ha publicat a Espanya diverses obres de la dibuixant francoiraniana, ha afirmat que es tracta d'"un dia trist per al món del còmic". "Ens assabentem de la terrible notícia de la defunció de Marjane Satrapi. La compromesa autora francoiraniana que ens va llegar l'extraordinària 'Persèpolis'", ha dit, abans de destacar que "les seves històries parlen per ella". "Descansi en pau", ha apuntat.