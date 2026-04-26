Mor als 44 anys María Campuzano, portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica

BARCELONA 26 abr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica i membre d'Enginyeria sense Fronteres, María Campuzano, ha mort als 44 anys, han informat ambdues entitats en un comunicat conjunt aquest diumenge.
Les organitzacions la recorden com una referent de la lluita contra la pobresa energètica que ha combatut de forma "incansable davant dels abusos i la impunitat".
"María ens deixa un buit que mai podrem omplir del tot i la tasca d'aprendre a conviure amb la seva absència, però ens deixa també la seva força per persistir en la defensa del dret a l'aigua i l'energia en la qual ens juguem la dignitat, la casa, la salut i el futur", conclou el comunicat.