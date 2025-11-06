Mor als 41 anys Amaia Arrazola, il·lustradora i autora de 'Wabi Sabi' i 'Totoro y yo'

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
La il·lustradora basca Amaia Arrazola, autora dels llibres 'Wabi Sabi' i 'Totoro y yo', va morir dimecres a Barcelona als 41 anys, segons ha pogut saber Europa Press.
Arrazola (Vitòria, 1984), qui va començar la seva carrera treballant com a il·lustradora i dissenyadora en una agència de publicitat de Madrid, es va traslladar a Barcelona el 2010 per exercir com a il·lustradora 'freelance' per a diferents marques i institucions.
El llibre 'Wabi Sabi', publicat el 2018 per Lunwerg Editores, va suposar el primer projecte en el qual tant les imatges com el text eren seus; i més tard el 2020 va publicar amb el mateix segell 'El meteorito' i 'Totoro y yo' el 2022.