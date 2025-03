Mor als 104 anys l'escriptora i pedagoga Teresa Juvé, vídua de Josep Pallach

Paneque trasllada el condol a la família i destaca la seva "vàlua"

GIRONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

L'escriptora i pedagoga Teresa Juvé, també vídua del polític i pedagog Josep Pallach, s'ha mort als 104 anys, informa via X l'Ajuntament de Palafrugell (Girona), localitat a la qual ha estat molt vinculada.

La portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha traslladat el seu condol a la família i ha destacat la "vàlua" de l'escriptora i la seva tasca, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.

Nascuda a Madrid el 1921, Teresa Juvé Acero era autora de llibres com 'La trampa', 'L'arbre trencat' i 'El degollador de Vallvidrera', i va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat el 2010.

Va rebre el Diploma al mèrit ciutadà de Palafrugell el 2024, municipi on hi ha la seu de la Fundació Pallach, per promoure el debat, la recerca i el desenvolupament de l'educació des d'un punt de vista transversal, en record de Josep Pallach (1920-77).