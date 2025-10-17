Mor Ace Frehley, guitarrista fundador de Kiss, als 74 anys

MADRID 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Paul Daniel 'Ace' Frehley, cofundador i guitarrista principal de la llegendària banda Kiss i integrant del Rock and Roll Hall of Fame, ha mort als 74 anys. Segons ha informat la seva família, el músic ha passat a millor vida a Nova Jersey aquest dijous 16 d'octubre a causa de les lesions derivades d'una caiguda que va patir el mes passat.
"Estem completament devastats i amb el cor trencat. En els seus últims moments, hem tingut la sort de poder-lo envoltar amb paraules, pensaments, oracions plenes d'amor, afecte i pau mentre deixava aquesta terra. Guardem els seus millors records, el seu riure, i celebrem la fortalesa i la bondat que va brindar als altres", assenyala un comunicat dels afins de l'artista remès a la revista 'People'.
Els seus antics companys de Kiss, Paul Stanley i Gene Simmons, també han traslladat el seu condol en un comunicat conjunt: "Estem devastats per la defunció d'Ace Frehley. Va ser un soldat del rock essencial i irremplaçable durant alguns dels capítols fundacionals més determinants de la banda i la seva història. És i serà sempre part del llegat de Kiss. Els nostres pensaments estan amb Jeanette, Monique i tots els que el van estimar, inclosos els nostres fans arreu del món".