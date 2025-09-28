El Montsià i el Baix Ebre (Tarragona) tenen perill molt alt per pluges aquest diumenge

TARRAGONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha elevat aquest diumenge a perill molt alt el nivell de perillositat per pluges a les comarques del Montsià i Baix Ebre (Tarragona), i per tant s'hi podrien superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts.
Cinc comarques tenen perill alt: Baix Camp, Ribera d'Ebre, Terra Alta (Tarragona), Segrià i Noguera (Lleida), i 16 moderat: Tarragonès, Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat (Tarragona), Garraf, Alt Penedès, Berguedà (Barcelona), Garrigues, Pla d'Urgell, Urgell, Segarra, Pallars Jussà, Alt Urgell, Solsonès (Lleida) i Ripollès (Girona), informa en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
L'avís està actiu per a tot el diumenge i s'espera que a partir de les 18 hores puguin arribar les precipitacions més fortes, especialment a les Terres de l'Ebre (Tarragona).