Montserrat vol que l'eclipsi solar total que hi haurà a Catalunya el 2026 sigui "per a tothom"

BARCELONA 12 ago. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Investigació i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, ha expressat que vol que l'eclipsi solar total previst a Catalunya just d'aquí a un any, el 12 d'agost del 2026, sigui un esdeveniment "per a tothom" i ha assegurat que des de Govern s'aprofitarà per fer activitats de divulgació.
En una entrevista d'aquest dimarts a Ser Catalunya recollida per Europa Press ha afirmat que la seva voluntat és que l'eclipsi sigui "molt segur" i ha explicat que, en el millor dels casos, es veurà durant un minut i mig i que es preveu que el sud de Catalunya sigui la zona amb millor visibilitat.
Ha assenyalat que des de la Generalitat s'aprofitarà el succés per fer activitats de divulgació sobre l'eclipsi de la mà d'agrupacions astronòmiques catalanes i que s'han iniciat els contactes amb la Comissió Nacional de l'Eclipsi de l'Estat, creada al voltant d'un any i mig enrere.
Ha apuntat que s'està preparant un mapa de visibilitat i un mapa d'ombres amb el qual serà "més fàcil" identificar aquells espais en els quals l'observació serà, a judici seu, òptima i que aquests es publicaran entre octubre i novembre.
Preguntada per on veurà ella l'eclipsi, ha dit que "segurament" des de l'Observatori de Terres de l'Ebre (Tarragona).