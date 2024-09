Montserrat vol augmentar el finançament de les universitats i abaixar el preu de la matrícula

Continuarà el desplegament de la llei de la ciència catalana



BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

La nova consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, ha prioritzat augmentar el finançament de les universitats públiques catalanes amb un nou model "més estable i amb rendiment de comptes", apostar per la innovació i la transferència de coneixement, i abaixar el preu de les matrícules universitàries.

En una compareixença al Parlament aquest divendres per presentar les línies del seu departament, ha remarcat que la Conselleria vol consolidar el model català i posicionar Catalunya "entre les 50 regions europees més innovadores" l'any 2030.

Es fixa com a eixos consolidar models de gestió sostenibles per impulsar les universitats i la recerca, millorar el sistema d'universitats com a motor de transformació, i promoure la innovació i la transferència de coneixement.

El departament continuarà el desplegament de la llei de la ciència catalana, que ha marcat "un abans i un després", amb aspectes com l'estratègia de ciència oberta i el pla estratègic d'innovació i transferència de coneixement.

Montserrat vol augmentar el finançament del sistema universitari català per contribuir a un "salt de qualitat, conjugant equitat amb eficiència" i dotant-lo de les eines necessàries per fer-ho.

Pretén un nou model de finançament estable per a les universitats que s'adapti a la llei orgànica del sistema universitari (LOSU), mantenint i preservant la "singularitat" de cadascuna.

Montserrat ha defensat augmentar la dotació del Pla d'Inversions Universitari (PIU), fins a rondar els 100 milions anuals, i reprendre el seu caràcter plurianual per donar estabilitat al sistema.

S'ha compromès a complir la Declaració de Calonge que van signar els rectors de la universitats públiques, un text que proposava assolir un finançament basal i recurrent de 1.400 milions d'euros per a les universitats públiques el 2025 i arribar a l'1% del PIB a les universitats per al 2030.

La titular d'Universitats ha remarcat que una de les seves prioritats és potenciar la formació al llarg de la vida també des dels centres universitaris, i que per això veu bàsic un pla de microcredencials amb les universitats.

De cara al curs 2025-2026 preveu aprovar "una nova reducció" de preus universitaris en el marc de la política iniciada fa uns anys, que anirà acompanyada d'un manteniment dels ingressos de les universitats.

NOVES PAU: "NINGÚ HA DE PATIR"

Sobre les proves d'accés a la universitat (PAU), que al juny tindran modificacions per fer-les més competencials, ha dit que "ningú ha de patir. S'està treballant per arribar a bon port al juny".

Núria Montserrat també ha explicat que hi haurà un nou impuls a la llengua catalana a la universitat, amb el desplegament del pla de docència en català i garantir el dret a fer recerca en aquesta llengua.

Ha incidit en la necessitat de millorar la transferència de coneixement a la societat amb nous models, i ha afegit que vol elaborar una estratègia d'internacionalització de l'R+D+I català.