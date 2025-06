Montserrat i Sàmper destaquen que la recerca capdavantera en salut implica cooperar

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -

Els consellers de Recerca i d'Empresa de la Generalitat, Núria Montserrat i Miquel Sàmper, han destacat aquest dilluns la importància de la cooperació entre institucions, el sistema de coneixement i les empreses per a la recerca capdavantera en salut.

Montserrat ha obert la jornada 'Perte per a la salut d'avantguarda a Catalunya' defensant una transformació del model sanitari "a través de la recerca, la digitalització, la medicina personalitzada i l'aposta pel talent", informa el seu departament en un comunicat.

Per ella, els projectes no són només tecnologia ni investigació puntera, sinó persones treballant per a persones, i veu necessari "un canvi de cultura i d'enfocament: d'un sistema que tracta malalties en un sistema que coneix les persones, les acompanya i s'adapta a les seves necessitats".

Sàmper ha dit que la salut "es consolida com un dels principals motors d'innovació i desenvolupament econòmic i social" de Catalunya, i ha destacat la tasca d'impuls del Perte de Salut.

"Tenim un ecosistema molt potent amb més de 1.500 empreses i que, en el camp de la recerca, generen un impacte econòmic total equivalent al 7,6% del PIB de Catalunya, i en termes d'ocupació ha generat 17.500 llocs de feina, amb un total de gairebé 75.400 treballadors", ha insistit.

En les tres taules rodones de la jornada hi han participat representants d'institucions públiques, el sistema de coneixement i empreses del sector sanitari, que han debatut sobre projectes disruptius en salut, la col·laboració públic-privada i els reptes de les empreses emergents del sector.