Montserrat reivindica el "talent de recerca jove" per afrontar els reptes digitals

BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, ha reivindicat el "talent de recerca jove en disciplines tecnològiques que permet transformar el coneixement general a les universitats en solucions reals davant els grans reptes digitals i industrials" de Catalunya.
Montserrat ha inaugurat aquest dilluns la jornada 'L'hora STEP. De la tesi doctoral a la recerca capdavantera amb impacte', que ha aplegat prop de 200 joves investigadors i investigadors beneficiats pel programa FI-STEP de contractació de personal investigador predoctoral, informa el Govern en un comunicat.
"La recerca STEM no només és un pilar del progrés acadèmic, sinó el motor indispensable per garantir la competitivitat, la transferència de coneixement i el futur industrial del nostre país", ha sostingut.
Els ajuts FI-STEP són una línia de suport de la Conselleria que ha permès contractar 250 investigadors predoctorals en àmbits "estratègics, com tecnologies digitals, tecnologia profunda, tecnologies netes i eficients i les biotecnologies", amb un pressupost de 22,5 milions d'euros, cofinançats pel Fons Social Europeu Plus de Catalunya 2021-2027.
En aquesta línia, Montserrat ha recalcat que el programa ajuda a que la recerca d'alta intensitat tecnològica no es quedi als laboratoris i "es converteixi en tecnologia aplicable amb impacte directe en la societat".