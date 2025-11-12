Montserrat reivindica l'hidrogen per a la neutralitat climàtica europea i "sobirania energètica"

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, ha reivindicat aquest dimecres l'hidrogen per "assolir els objectius de neutralitat climàtica d'Europa i enfortir la sobirania energètica", informa el departament en un comunicat.
Ho ha dit en la inauguració del seminari 'Innovació en Hidrogen' organitzat pel Govern, que actualment ocupa la presidència de la xarxa Quatre Motors per a Europa, que agrupa Catalunya, Baden-Württemberg (Alemanya), la Llombardia (Itàlia) i Alvèrnia-Roine-Alps (França).
Per Montserrat, l'hidrogen "és un motor de la descarbonització, la innovació i la transformació industrial sostenible" i per reforçar la sobirania energètica d'Europa.
Ha destacat que "cap regió pot fer aquesta transformació tota sola" i que es requereix ambició col·lectiva, col·laboració entre governs, institucions de recerca i empreses i cooperació entre les regions europees.
La consellera també ha reivindicat la feina de la xarxa H2CAT, que aplega els principals centres de recerca i tecnologia que treballen per "accelerar la innovació i la transferència de tecnologia de l'hidrogen".
La trobada s'ha fet al World Trade Center de Barcelona; el seminari ha reunit més de 200 persones, entre les quals la secretària general d'Unió Europea i Acció Exterior, Lorena Elvira; i l'acció està alineada amb TALENT H2 CAT-BW, un projecte de doctorat interregional en l'àmbit de l'hidrogen.