Montserrat diu que la prova de Matemàtiques s'ajusta al currículum després del suspens en les PAU

Lorena Sopêna - Europa Press
És l'única matèria que suspèn, amb un 4,18 de mitjana
BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha assegurat que "no és satisfactòria" la nota mitjana de 4,18 de Matemàtiques en les proves d'accés a la universitat (PAU), però ha defensat que hi ha coherència entre l'examen i el currículum de la matèria a batxillerat.
En unes declaracions aquest dimarts després de presentar les qualificacions, ha assegurat que aquesta nota és "no esperada", però considera que una única matèria no computa per fer l'estimació de totes les PAU, les quals considera que han tingut un bon any.
És la pitjor nota en aquesta matèria en almenys una dècada, que també es va suspendre el 2024 amb un 4,88, i anteriorment en les PAU del 2014.
Montserrat ha dit que, dins la feina contínua que es fa durant les PAU, s'ha enviat un qüestionari als correctors de totes les matèries per tenir-ne informació.
També ha explicat que els models d'exàmens es preparen amb experts i els elaboren més de 250 experts amb rigor acadèmic i una metodologia de treball.