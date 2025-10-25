Montserrat destaca la investigació com a "manera de mirar el món" en els Premis de Recerca Jove

BARCELONA 25 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Investigació i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, ha destacat la investigació com una "manera de mirar el món" durant la seva intervenció aquest dissabte en la clausura de la gala dels Premis de Recerca Jove 2024, els premis que distingeixen anualment els treballs de recerca d'estudiants de secundària, batxillerat i cicles formatius.
Ha afirmat que aquests premis "fomenten la investigació primerissa perquè animen a sortir del guió clàssic i a endinsar-se en el terreny de la investigació", explica la Conselleria en un comunicat aquest dissabte.
Segons ella aquests premis "reforcen el vincle entre l'educació i la investigació, ja que posen en valor el paper imprescindible del professorat".
Ha afegit que els treballs són "molt més que un exercici escolar, són una llavor. Una llavor que amb el temps pot créixer en forma de carrera científica".
Els Premis de Recerca Jove 2024 han reconegut a 95 estudiants de tercer i quart d'ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà o superior per la realització de 81 treballs de recerca científica.
A més, també s'ha premiat la tasca d'acompanyament del professorat amb 11 guardons lliurats a centres d'educació secundària.