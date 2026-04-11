Montserrat defensa que el Govern treballa per fer l'accés a Medicina "més equitatiu"

BARCELONA 11 abr. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Investigació i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, ha defensat que el Govern està valorant alternatives, com un sistema de ponderacions, per fer que l'accés al grau de Medicina sigui "més equitatiu".
Ho ha explicat en una entrevista al diari 'Ara' recollida per Europa Press, en la qual ha matisat, no obstant això, que aquest sistema, que busca que la puntuació d'accés s'ordeni per territoris abans de la comparació estatal, requeriria el consens d'altres comunitats autònomes.
"El que estem fent és mirar els models que existeixen per poder garantir que aquest model realment es pugui desplegar. S'han de fer les coses i s'han d'estudiar per veure si són efectives, perquè el que no volem és donar falses expectatives", ha dit després de l'anunci divendres passat d'augmentar les places del grau en els propers anys.
També ha destacat l'impuls al parc científic que se situarà en l'antic Mercat del Peix de Barcelona, que preveu acollir a més de 900 científics de disciplines com la quàntica, la IA i la biomedicina.
A més, ha explicat que el Govern ja està elaborant una consecució del Pla d'Enfortiment del Català, amb previsió de presentar-ho al desembre, per impulsar l'ús del català a les escoles.