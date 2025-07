Montserrat considera una "molt bona notícia" la pujada de Catalunya en el rànquing europeu d'innovació

BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, ha considerat una "molt bona notícia" que Catalunya hagi pujat deu posicions en el rànquing europeu Regional Innovations Scoreboard, després de passar de la 82 a la 72.

En unes declaracions als mitjans, ha dit que aquest augment "no és casual", sinó que és fruit d'una estratègia compartida i sostinguda per enfortir el sistema de recerca català.

Montserrat ha dit que aquesta escalada de deu posicions suposa un avenç en l'objectiu del departament de "situar Catalunya entre les 50 regions europees més innovadores abans del 2030".

Montserrat ha situat en aquesta estratègia compartida per enfortir el sistema de recerca el pla de microcredencials, els doctorands industrials i el suport a les oficines de transferència de coneixement, mesures perquè "el coneixement generat al país es transformi en benestar, llocs de treball i oportunitats".

La consellera ha celebrat que Catalunya estigui per sobre de la mitjana de la Unió Europea i sigui una de les poques regions fortament innovadores del sud d'Europa, per la qual cosa creu que té les "capacitats, el talent i l'ecosistema per fer un salt endavant".

Ha assegurat que el Govern continuarà treballant amb ambició, juntament amb universitats, centres de recerca i empreses, i ha remarcat que la innovació ha de ser "una eina per construir un país més just" i afrontar els reptes de futur.