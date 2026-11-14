Montserrat afirma que Catalunya necessita el talent jove: "Ha de saber oferir-vos les condicions"

BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, ha afirmat aquest dissabte en l'entrega de les distincions de les proves d'accés a la universitat (PAU) 2026 que Catalunya necessita el talent dels joves: "Ha de saber oferir-vos les condicions perquè ho podeu desenvolupar".
En un acte celebrat a la Sala Pau Casals de L'Auditori de Barcelona, el Govern ha premiat als 322 estudiants (183 noies i 132 nois de 31 comarques catalanes) que han obtingut una qualificació igual o superior a 9 en la fase d'accés de la selectivitat d'aquest any, informa la Conselleria en un comunicat.
UNIVERSITAT COM A ASCENSOR SOCIAL
Montserrat ha posat en valor l'esforç que requereix preparar les proves i ha assegurat que la dedicació a l'estudi mereix ser valorada i celebrada per donar visibilitat "al talent i a la perseverança de nostres joves".
Així mateix, ha subratllat la voluntat del Govern d'acompanyar als estudiants treballant per una universitat pública de qualitat, amb més oportunitats i equitat, en concordança amb la funció de "ascensor social" que deu tenir.
La consellera també ha destacat que el talent adquireix una força extraordinària quan ajuda a millorar la vida dels altra en àmbits com la investigació, l'educació, la salut i la cultura, i ha agraït el suport de famílies, amics i docents: "Moltes vegades han confiat en vosaltres quan vosaltres mateixos dubtàveu".
LA NOTA MÉS ALTA, UN 9,90
En la convocatòria de 2026, la nota PAU més alta ha estat un 9,90 i l'ha obtingut l'estudiant Laura Tallada, de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles (Girona).
En total, un 95,68% dels alumnes presentats a la convocatòria ordinària de juny van aprovar les PAU amb una nota mitjana global de la fase general de 6,403, en uns guardons amb els quals la Generalitat premia l'esforç i la persistència estudiantil des de l'any 2001.
L'acte ha comptat amb la participació del secretari general del Departament de Recerca i Universitats, Oriol Escardíbul; el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Xavier Martínez-Celorrio; la rectora de la Universitat de Lleida (UdL), Àngels Balsells, i diversos directors generals i responsables d'investigació i educació del Govern.