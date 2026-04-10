Montse Pascual, nova directora del parc natural del Cap de Creus (Girona)

GIRONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
Montse Pascual ha estat nomenada nova directora del parc natural del Cap de Creus (Girona) després d'agafar el relleu a Ponç Feliu, que ha estat 6 anys al càrrec, informa la conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat en un comunicat aquest divendres.
Pascual treballa des del 2019 com a tècnica superior al mateix parc, on ha desenvolupat funcions relacionades amb el desplegament del Pla rector d'ús i gestió (PRUG) del cap de Creus, el desplegament d'instruments de gestió de la Xarxa Natura 2000, la implementació de la Carta Europea de Turisme Sostenible o l'ús públic i l'educació ambiental.
Feliu, per la seva banda, a partir d'ara exercirà en exclusiva com a director del parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà, ja que fins aquest mes de març simultaniejava les dues direccions.