Salut pel Català creu que l'aprenentatge del català en la sanitat s'ha de fer "obligatori"

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Salut pel Català --entitat que promou l'ús del català en l'àmbit de la salut i la recerca biomèdica--, el metge Lluís Mont, ha defensat aquest dilluns que l'aprenentatge del català en la sanitat s'ha de fer "obligatori".
"La sensibilització no és suficient per canviar la tendència. L'administració ha de ser capaç de trobar el camí per fer obligatori l'aprenentatge del català, i alhora explicar el perquè. Com? Estudiem la llei, perquè la llei diu que el ciutadà té dret a ser atès en català i no el pots discriminar", ha dit en una entrevista en el diari 'Ara' recollida per Europa Press.
Preguntat pel fet que el requisit del nivell C1 de català es demani per obtenir una plaça pública, ha assegurat que "això ningú no s'ho creu" ja que, segons ell, l'administració ha fet veure que el demanava quan en realitat no és així.