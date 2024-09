El monjo de Montserrat Ignasi Fossas, nou abat president de la Congregació Sublacense Cassinesa

BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

El Capítol General de la Congregació Sublacense Cassinesa OSB ha elegit el monjo de Montserrat Ignasi M.Fossas com a nou abat president de la congregació, ha informat aquest dijous l'Abadia de Montserrat en un comunicat.

La Congregació Sublacense Cassinesa està composta per aproximadament 70 monestirs distribuïts per 24 països d'arreu del món, i la funció de l'abat president és ser el superior de la congregació, promoure la fraternitat entre els monestirs i vetllar per les relacions amb el Vaticà.

L'abat president té la seva cúria al monestir San Ambrosio de Roma (Itàlia) i l'elecció és per a un període de vuit anys renovables.

L'elecció ha tingut lloc durant el Capítol General que se celebra a Montserrat des del passat 30 d'agost, i la cerimònia litúrgica de benedicció abacial es farà dissabte, presidida per l'abat de Montserrat, Manel Gasch.

La comunitat benedictina de Montserrat ha expressat alegria per l'elecció de Fossas (Aiguafreda, 1960) i l'honor que representa.