Mónica Naranjo actuarà el 19 de setembre a Tarragona per la seva gira 'Greatest Hits Concerts 2026'

Francisco J. Olmo - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 29 des. (EUROPA PRESS) -
Mónica Naranjo actuarà el 19 de setembre de l'any que ve en el CaixaBank Tarraco Arena de Tarragona en el marc de la seva gira 'Greatest Hits Concerts 2026', informa el recinte en un comunicat aquest dilluns.
L'espectacle celebrarà els seus 30 anys de carrera i repassarà les "principals fites" de la discografia de Mónica Naranjo amb banda, coristes i ballarins, i les entrades estaran a la venda a partir d'aquest dimarts.
"Aquests 30 anys se m'han passat volant. I el millor de tot, és que després de tot aquest temps, seguim amb més energia i il·lusió que mai", va assenyalar recentment l'artista; i el concert comptarà amb èxits com 'Desátame', 'Sobreviviré' o 'Europa'