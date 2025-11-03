Mónica García veu la nova seu d'AstraZeneca a Barcelona com a eina de "salut quotidiana"

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La Ministra de Sanitat, Mónica García, ha defensat aquest dilluns que la nova seu d'AstraZeneca a Barcelona, situada a l'Edifici Estel, ha de ser una eina per a la "salut quotidiana" i un catalitzador d'equitat, assenyalant que l'avanç científic ha de traduir-se en un accés efectiu des de tots els codis postals, en les seves paraules.
Ho ha dit durant la seva intervenció en l'acte d'inauguració de la nova seu, en el qual també han participat el president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president d'AstraZeneca Espanya, Rick R. Suárez.
També han assistit el president del Parlament, Josep Rull; el delegat del Govern central, Carlos Prieto, i la consellera de Salut, Olga Pané, entre altres autoritats.
García ha manifestat que la nova seu li produeix "entusiasme per a la resta de la legislatura, fins a 2027", i ha afirmat textualment que és una llar per a la ciència i per guiar reptes i desafiaments científics de cara al futur.
"UNA APOSTA DE PAÍS"
La ministra ha destacat que les instal·lacions són "una aposta de país", i que Barcelona i Catalunya concentren una combinació única de talent, d'indústria i de ciència que s'ha convertit en el motor de la innovació per tota Europa, en les seves paraules; així mateix, ha dit que espera que la nova seu d'AstraZenca es converteixi en un pont amb Europa.
"A més, Espanya s'ha consolidat com un referent dins del món de la ciència, dins del món dels assajos clínics, i això no és casualitat. Això és perquè tenim un sistema nacional de salut que és robust", ha afegit la ministra, que ha apuntat també que té totes les capacitats per fer de palanca i de motor no solament de salut sinó també econòmic.
També ha apuntat que en un moment "de negacionisme científic, de negacionisme de les institucions, de negacionisme de la política", s'ha d'apostar encara més per la ciència, les institucions i la sostenibilitat de la societat.