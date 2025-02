Mónica García lamenta la "desafortunada" comparació dels sous dels metges amb els ministres

MADRID 28 febr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanitat, Mónica García, ha lamentat la "desafortunada" comparació entre els sous dels metges i els ministres, ja que equiparava els seus sous sense tenir en compte "la gran variabilitat entre comunitats i les males condicions laborals que encara es perpetuen".

En una entrevista d'aquest divendres a La 2 i Ràdio 4, la ministra s'ha mostrat contrària a la idea que els metges a Espanya estiguin mal pagats, ja que, ha assenyalat, "un metge cobra el mateix que un ministre de mitjana i estem en el percentil 99 dels professionals millor pagats d'aquest país".

"Si em pregunten per salaris, un metge hauria de cobrar més que un ministre. A més cal tenir en compte la gran variabilitat entre comunitats i les males condicions laborals que encara es perpetuen", ha puntualitzat en el seu compte a X.

El missatge en el qual "sent la comparació" recorda que "el desafiament no només és aquest, sinó encara més gran: guàrdies interminables, manca de conciliació, contractes precaris... La sanitat pública no es pot sostenir sobre el sacrifici constant dels seus professionals.

Per això, ha recordat que, cada setmana es reuneix amb "associacions i sindicats mèdics per abordar aquests problemes i buscar solucions reals sota la direcció de les comunitats".