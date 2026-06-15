Mónica García creu que els sindicats "no estan sent honests" amb els metges amb l'estatut

Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press
BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanitat, Mónica García, ha afirmat aquest dilluns que els sindicats mèdics "no estan sent honests" amb els professionals a traslladar-los les millores de l'estatut marc perquè assegura que en les últimes reunions aquests no han traslladat les reivindicacions dels sanitaris, sinó les seves demandes sindicals.
"Volen llocs en les taules de negociació i taules exclusives per tractar els assumptes dels facultatius, cosa que pot tenir un sentit, però no a costa de trencar la legalitat vigent sobre la llibertat sindical", ha dit en una entrevista a '20 minutos' recollida per Europa Press, en la qual ha afegit que té la sensació que hi ha una intencionalitat de tornar a polaritzar amb el Govern central.
Ha expressat que la "clau" per millorar les condicions laborals i moltes de les reivindicacions que mantenen viva la vaga la tenen les comunitats autònomes, ja que, segons apunta, només l'eliminació de les guàrdies de 24 hores (que es recull en la proposta ministerial) requereix un esforç organitzatiu i pressupostari.
Preguntada per l'entrada en vigor de la llei antitabac (que prohibeix fumar i vapejar a terrasses i espais a l'aire lliure), ha assenyalat que l'espera per abans de l'estiu: "Ens podem sentir orgullosos de com vam ser avantguarda en la llei contra el tabac el 2010 i de tornar-ho a ser intentant que la pròxima generació sigui una generació lliure de tabac".
Sobre els límits de Sumar per continuar en el govern de coalició davant els presumptes casos de corrupció de membres i exmembrs del PSOE, ha explicat que la "línia vermella" és que els socialistes no siguin un partit estructuralment corrupte que fa de la corrupció el seu modus operandi.