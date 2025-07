Mònica Borrell, designada nova directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya

BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura de Catalunya ha designat Mònica Borrell com a nova directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC).

Borrell és la candidata proposada pel Consell d'Administració de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural per ocupar aquest càrrec, seleccionada mitjançant concurs públic per una comissió de valoració formada per membres de la Conselleria de Cultura, informa el Govern en un comunicat aquest dimarts.

És llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, amb especialitat en prehistòria, història antiga i arqueologia.