El monestir de Pedralbes de Barcelona obre 8 tombes del segle XIV i analitza 25 individus

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes de Barcelona ha presentat aquest dijous els primers resultats del projecte de recerca, restauració i conservació de les sepultures fundacionals que ha permès estudiar 8 tombes del segle XIV i analitzar 25 individus.
Els treballs van començar a finals del 2024 dins la commemoració dels 700 anys del cenobi (1326-2026) i han permès revisar les atribucions històriques de diverses tombes, com el sepulcre atribuït a Artal de Foces, en el qual no s'ha identificat cap individu masculí, sinó dues dones i tres nens, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.
A més a més, la investigació ha permès estudiar "per primera vegada de manera integral" el sepulcre de la reina Elisenda de Montcada i s'han identificat les restes atribuïdes a la fundadora, dipositats en una caixa de fusta medieval, i evidències d'un enterrament amb indumentària austera, probablement vinculada a l'hàbit monàstic.
La investigació continuarà aquest any i durant el 2027, amb treballs pendents com la datació per carboni 14, l'estudi dels colorants, l'anàlisi de materials documentals i l'ampliació de les dades genètiques.
Els resultats finals hauran de permetre resoldre qüestions clau sobre la identitat dels individus, la reutilització de tombes, els rituals funeraris i la dinàmica interna d'un centre de poder femení al segle XIV.