El monestir de Pedralbes de Barcelona acull l'exposició 'Khadija Saye. Seguint un estel fugaç'

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
El monestir de Santa Maria de Pedralbes de Barcelona acollirà del 6 de febrer al 31 de maig l'exposició 'Khadija Saye. Seguint un estel fugaç', que tracta la primera retrospectiva mundial de l'artista Saye, qui va morir el 2017, i que presenta la seva primera obra a Espanya.
En un comunicat aquest dimecres, l'Ajuntament de Barcelona explica que el projecte s'ha desplegat malgrat la "pèrdua irreparable de gairebé tot el seu llegat en l'incendi de la torre Grenfell", on Saye vivia amb la seva mare i on totes dues van perdre la vida, juntament amb 70 persones més.
Ha afegit que les obres mostren la coherència d'una recerca "breu però intensa, que uneix l'experiència íntima amb qüestions universals".
"Aquesta exposició vol obrir portes, com ella mateixa va fer a Venècia, i oferir una mirada global sobre una jove promesa que, com un estel fugaç, va deixar una petjada inesborrable com a artista i com a persona compromesa amb la seva comunitat", ha expressat.
Khadija Saye (1992-2017) va ser una artista gambianobritànica d'"enorme talent i vida truncada" i que va créixer en un entorn precari i multicultural al barri de Hammersmith (Londres), i que va utilitzar la fotografia com a mitjà per explorar la identitat, la memòria i la dimensió espiriutal de l'experiència negra, en les seves paraules.