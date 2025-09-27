El Mondiacult de la Unesco reuneix a Barcelona des d'aquest dilluns a més de 150 ministres de Cultura

Centrat en drets culturals, IA i la cultura de pau
BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -
El Mondiacult, conferència de la Unesco sobre polítiques culturals, reunirà a partir d'aquest dilluns i fins al dimecres en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) a 162 delegacions ministerials, entre ministres i vice-ministres, que convertiran la capital catalana en epicentre del diàleg cultural.
La conferència s'iniciarà aquest dilluns amb la inauguració que comptarà amb el president del Govern, Pedro Sánchez; la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, abans de donar pas al plenari ministerial.
Aquesta tercera edició del Mondiacult, que per primera vegada se celebra a Europa després de les dos precedents a Mèxic, presentarà el seu primer Informe Mundial sobre l'Estat de la Cultura, en el qual la institució porta treballant dos anys.
SENSE ESTATS UNITS I ISRAEL
Entre les 162 delegacions ministerials presents en el Mondiacult no estaran Estats Units --que va anunciar la seva marxa de la Unesco-- ni Israel, però sí que estaran representades Rússia, Ucraïna i Palestina, han informat fonts del Ministeri de Cultura.
Els eixos temàtics del Mondiacult seran els drets culturals, la cultura en l'era digital, la integració de la cultura en l'educació, l'economia de la cultura, les dimensions culturals del canvi climàtic i la defensa del patrimoni en situacions de crisis i emergència, i a petició d'Espanya s'han inclòs la intel·ligència artificial i la cultura de pau.
El Mondiacult, a més de ministres de Cultura de tot el món, comptarà amb professionals de la cultura, artistes, acadèmics, investigadors, representants de la societat civil i del sector privat, i el programa s'estructurarà en sessions plenàries, sessions temàtiques, esdeveniments paral·lels i activitats culturals.
A més de les sessions plenàries i temàtiques, en les quals intervindran els ministres, el Mondiacult de Barcelona es completa amb un programa estès d'uns 70 actes paral·lels, amb l'objectiu d'aprofundir en els debats sobre els temes principals de la conferència i servir d'aparador de propostes culturals i bones pràctiques.
DIPLOMÀCIA CULTURAL
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va incidir en la seva presentació que, en un món marcat per crisis globals, Mondiacult "no és una cita més", sinó que és un exercici de diplomàcia cultural i multilateralisme que reafirma que la cultura és un ben públic, un dret humà i un motor de cohesió i pau.
Un dels objectius de la declaració final del Mondiacult de Barcelona --que es presentarà el dimecres-- és que l'Agenda post 2030 inclogui un ODS referent a la cultura.
Una de les novetats d'aquest Mondiacult és la celebració del Mondiayouth, una conferència amb la joventut amb paper protagonista, i que, igual que els organismes governamentals, presentaran unes conclusions al final de la conferència.
Previ a la inauguració del Mondiacult, s'ha iniciat Àgora Cívica, entre el 26 de setembre i l'1 d'octubre, un espai obert a la ciutadania i els agents culturals que busca promoure un diàleg sobre les polítiques culturals des de la perspectives de la societat civil, les ciutats i els professionals del sector.