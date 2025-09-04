El Mondiacult de la Unesco convertirà Barcelona en "el centre del diàleg cultural" amb 150 ministres

Vol acordar que la futura Agenda post2030 inclogui un ODS sobre cultura
El Mondiacult, conferència de la Unesco sobre polítiques culturals que se celebrarà a Barcelona del 29 de setembre a l'1 d'octubre, reunirà a més de 150 ministres i viceministres de Cultura i convertirà la capital catalana en "el centre del diàleg cultural global", ha explicat en la seva presentació aquest dijous el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
Urtasun, junt amb el sotsdirector general de Cultura de la Unesco, Ernesto Ottone, ha assegurat que la ciutat serà "un far cultural" durant els 3 dies de celebració de la tercera edició de la conferència en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), en la qual el protagonista serà el món cultural en la seva pluralitat i diversitat.
En Mondiacult, a més de ministres de Cultura de tot el món, comptarà amb professionals de la cultura, artistes, acadèmics, investigadors, representants de la societat civil i del sector privat, i el programa s'estructurarà en sessions plenàries, sessions temàtiques, esdeveniments paral·lels i activitats culturals.
Urtasun ha afirmat que en un món marcat per crisis globals, Mondiacult "no és una cita més", sinó que és un exercici de diplomàcia cultural i multilateralisme que reafirma que la cultura és un é públic, un dret humà i un motor de cohesió i pau.
Entre les delegacions que no s'han inscrit a la cita encara es troben Estats Units i Israel mentre que sí ho han fet Rússia i Ucraïna, han explicat fonts del ministeri.
Preguntat per Estats Units, Ottone ha dit que "no exclou" que finalment participi, però ha recordat que en el Mondiacult anterior --celebrat en 2022-- no va signar la declaració final i que ha anunciat la seva retirada de la Unesco, la formalització de la qual serà durant el 2026.
Ottone i Urtasun han incidit que un dels objectius de la declaració final del Mondiacult de Barcelona és que l'Agenda post 2030 inclogui un ODS referent a la cultura.
El sotsdirector general de Cultura de la Unesco ha afirmat que, després de la pandèmia i les crisis múltiples que han assolat al món, la cultura "no pot ser un ODS absent".
VUIT EIXOS
Durant la cita de Barcelona, els eixos temàtics seran els drets culturals, la cultura en l'era digital, la integració de la cultura en l'educació, l'economia de la cultura, les dimensions culturals del canvi climàtic i la defensa del patrimoni en situacions de crisis i emergència, i a petició d'Espanya s'han inclòs la Intel·ligència Artificial i la cultura de pau.
Un dels actes rellevants és la presentació del primer Informe Mundial sobre l'Estat de la Cultura, en el qual la institució porta treballant dos anys.
A més de les sessions plenàries i temàtiques, en les quals intervindran els ministres, el Mondiacult de Barcelona es completa amb un programa de 74 actes paral·lels, amb l'objectiu d'aprofundir en els debats sobre els temes principals de la conferència i fer d'aparador de propostes culturals i bones pràctiques.
La programació inclourà un concert per la pau al Palau de la Música a càrrec del director d'orquestra Jordi Savall, en el qual estarà acompanyat de músics de tot el món.
Una de les novetats d'aquest Mondiacult és la celebració del Modiayouth, una conferència amb la joventut amb paper protagonista, i que, igual que els organismes governamentals, presentaran unes conclusions al final de la conferència.
Se celebrarà també Ágora Cívica, entre el 26 de setembre i l'1 d'octubre, un espai obert a la ciutadania i els agents culturals que busca promoure un diàleg sobre les polítiques culturals des de la perspectives de la societat civil, les ciutats i els professionals del sector.