El món cultural i polític lamenta la mort d'Itziar Castro i en destaca el compromís

La recorden Yolanda Díaz, Armengol, ministres i companys de professió



BARCELONA, 8 des. (EUROPA PRESS) -

Representants del món cultural, polític i institucional han lamentat aquest divendres la mort de l'actriu catalana Itziar Castro, morta als 46 anys a Lloret de Mar (Girona), i n'han destacat el compromís amb els drets, en diverses publicacions a X recollides per Europa Press.

La vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, l'ha recordat com "una actriu compromesa, que alçava la veu contra tota la injustícia" de la societat, a més d'una dona divertida que contagiava felicitat.

La presidenta del Congrés, Francina Armengol, l'ha defensat com una "feminista incansable, lluitadora pels drets de totes i referent de llibertat" que deixa un llegat de compromís i solidaritat.

En aquesta línia també s'ha pronunciat la ministra d'Educació, Formació Professional i Esports i portaveu del Govern central, Pilar Alegría, recordant-la com "una persona talentosa, amb un gran sentit de l'humor i compromesa".

ERNEST URTASUN I MÓNICA GARCÍA

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'ha definit com una dona lluitadora i d'enorme talent "que ha deixat una petjada inesborrable en aquest país" i que se n'ha anat massa aviat.

"M'assabento, consternada, de la defunció d'Itziar Castro. Sempre compromesa amb allò comú, divertida i propera. Et trobarem molt a faltar", ha publicat la ministra de Sanitat, Mónica García.

REDONDO, MONTERO I BELARRA

La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha reconegut "el seu talent en cinema, teatre i televisió i la seva defensa pública de la igualtat i contra la violència de gènere".

L'exministra i dirigent de Podem, Irene Montero, l'ha defensat com una "actriu talentosa, bona amiga, feminista i lluitadora, disposada sempre a estar aquí per defensar les causes justes", i l'exministra i secretària general de Podem, Ione Belarra, ha elogiat el seu talent i la seva lluita per una societat més igualitària i millor.

ACADÈMIA DEL CINEMA

L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya ha recordat que va ser nominada al Goya a Millor actriu Revelació pel seu paper a 'Pieles', que va participar en pel·lícules com 'Campeones' i que era membre de l'acadèmia.

L'actor i guionista Santiago Segura ha afirmat que era una actriu meravellosa i una persona afectuosa, intel·ligent i divertida i ha afegit que "de vegades ho passava malament veient el 'hate' i el bullying que havia d'aguantar en aquesta mateixa xarxa social, encara que ella l'afrontava sempre amb força i valentia".

SECUN DE LA ROSA, RAYDEN I MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ

L'actor Secun de la Rosa l'ha reivindicat com una campiona, una lluitadora i una amant de la vida i de la seva professió, i el cantant Rayden ha publicat una imatge de l'actriu al costat del missatge "T'estimo, amiga".

L'intèrpret Miguel Ángel Muñoz ha assegurat que era generosa, valenta, divertida i talentosa, mentre que l'actriu Lidia San José n'ha destacat el talent, els seu riure i la seva veu, remarcant que "defensava els drets i la llibertat" i que va parlar obertament del bullying que va patir.

ARAGONÈS, COLLBONI, GARRIGA I VERGE

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, l'ha recordat com una actriu "compromesa, única i extraordinària" i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, l'ha erigit com una gran abanderada en la defensa dels drets LGTBI.

La consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, ha considerat que era "una veu contra les discriminacions en el món cultural i en la societat en general" que se'n va massa ràpid i que es trobarà a faltar.

I la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, s'ha acomiadat d'una "dona de cor enorme i somriure contagiós", a qui ha agraït el seu activisme feminista.

La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, l'ha reivindicat en unes declaracions a Europa Press com "una gran actriu i una gran persona, molt feminista i molt lluitadora" que responia amb humor i intel·ligència als comentaris repugnants, ha dit, que rebia a les xarxes socials.

En els seus respectius comptes d'X, el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la seva "generositat, alegria i talent", i la líder de Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, l'ha recordat com una actriu compromesa i lluitadora pels drets.