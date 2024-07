El món cultural i polític lamenta la mort d'Àlex Susanna

Grup 62 anuncia que el seu últim dietari, 'L'any més inesperat', es publicarà el 10 de setembre



BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

Personalitats i entitats del món cultural i polític han lamentat aquest dissabte la mort del poeta, crític, gestor cultural, professor i escriptor Àlex Susanna als 66 anys.

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha traslladat el seu condol a familiars i amics i l'ha catalogat com un ferm defensor de la llengua i cultura catalanes, en una publicació a X, recollida per Europa Press: "El teu llegat amb Catalunya serà immens."

Per la seva banda, la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, ha defensat que Susanna "va treballar incansablement per la llengua i la cultura catalanes" i ha recordat que el va poder veure i abraçar durant la presentació del seu últim dietari 'La dansa dels dies', en unes declaracions difoses als mitjans.

També l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha traslladat el seu condol per la mort de, textualment, un home de gran cultura, de lletres delicades i de profunda estima per la llengua, en una publicació a X: "Que la seva llavor literària i cultural perduri en benefici de les generacions futures."

El líder del PSC, Salvador Illa, l'ha descrit com "una figura clau en l'exportació" de la cultura catalana arreu del món.

Així mateix, la presidenta de Junts i exdirectora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, ha lamentat la seva mort compartint un fragment d'un dels seus poemes, "Remors", a la mateixa xarxa social.

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha reivindicat el món de Susanna, que, textualment, proveïa tota la cultura: "El país perd un poeta subtil, un intel·lectual sensible, un humanista, home de cultura i acció."

La Institució de les Lletres Catalanes ha assegurat que Susanna deixa "un llegat importantíssim a les lletres catalanes" i el PEN Català, entitat de la qual Susanna era soci, també ha lamentat la seva mort.

'L'ANY MÉS INESPERAT'

Després de la notícia de la seva mort, Grup 62 ha anunciat que Edicions Proa publicarà el pròxim 10 de setembre el seu últim dietari, 'L'any més inesperat'.

Segons l'editorial, el lector se sentirà convidat a una proposta de conversa, un projecte artístic a Shanghai (Xina), un parell de desacords personals, el goig d'una caminada pel Matarranya o pels boscos de la vall de Ribes, una taula amb bona companyia o una trobada casual i estimulant.

ÀLEX SUSANNA

Nascut a Barcelona el 12 de setembre del 1957, va ser cofundador i codirector de l'editorial Columna (1985-99), i director de Cultura de l'Institut Ramon Llull (2002-04) i de la Fundació Caixa Catalunya (2004-09).

A principis d'aquest any, Susanna va publicar el seu últim dietari 'La dansa dels dies', que se suma a la vintena de publicacions, entre les quals hi ha 'Els dies antics' (1982), 'El darrer sol' (1985) i 'Palau d'hivern' (1987).

Va guanyar el premi Miquel de Palol per 'Memòria del cos', el premi Josep Pla per 'Quadern venecià' i el premi Carles Riba per 'Les anelles dels anys'.

A més de ser professor de literatura catalana durant una dècada a la Universitat Rovira i Virgili (1982-92), també va dirigir l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural (2016-2017) i la Fundació Vila Casas (2020-2023).