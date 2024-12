Molins de Rei inaugura el primer museu de Catalunya dedicat a l'època del Renaixement

BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -

El Museu del Renaixement de Molins de Rei (Barcelona), el primer museu de Catalunya dedicat a aquesta època històrica, ha obert les seves portes aquest diumenge, en un acte inaugural amb l'assistència de l'alcalde de la ciutat, Xavi Paz; la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, i el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto.

Segons ha informat el consistori en un comunicat, a l'acte també han participat el director del Museu del Renaixement, Damià Martínez, i representants d'institucions acadèmiques i d'altres museus de Catalunya, entre d'altres.

A l'acte, la consellera Hernández ha destacat que aquest diumenge s'inaugura "una proposta cultural possible gràcies a la col·laboració de moltes persones i institucions", i ha dit que el museu combina art i història i que serà, al seu judici, una referència en l'època del Renaixement amb objectes educatius i d'investigació.

UN PALAU QUE "RENEIX" COM A MUSEU

Prieto ha valorat que el museu estigui situat al Palau de Requesens de Molins de Rei, que "reneix avui com un museu públic" gràcies a l'aportació, diu, de l'1,5% cultural del Ministeri de Cultura.

Per la seva banda, Paz ha remarcat que el projecte, textualment, honra el passat, recupera un edifici històric i convida a descobrir les arrels i la identitat locals: "Obrim un espai on la història, l'art i el coneixement es donen la mà per inspirar les generacions presents i futures", afegeix.

Finalment, el director Damià Martínez ha descrit que el Renaixement va ser "un moment que va transformar la cultura, l'art i el pensament" i que el mateix palau del museu va ser escenari de grans esdeveniments, alguns coneguts i uns altres encara per descobrir, en les seves paraules.

El relat del museu, situat al Palau de Requesens, s'articula al voltant de tres temes, un per a cada planta del museu: la història dels Requesens a Molins de Rei, les característiques principals de l'art del Renaixement, i la vida quotidiana al segle XVI, tal i com recull la pàgina web del museu.