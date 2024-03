Mohedano (FPCAT) veu "excés" d'universitaris en oficis tècnics i destaca el valor del perfil FP

Creu que a l'FP li "falta èpica i màrqueting" per captar vocacions necessàries en uns anys



BARCELONA, 29 març (EUROPA PRESS) -

El president de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (FPCAT), Fabian Mohedano, ha considerat que "hi ha un excés" de graduats universitaris exercint feines de tècnics d'FP i ha destacat el valor que aporta el perfil d'estudiant de formació professional (FP) a les empreses.

En una entrevista d'Europa Press, ha assegurat que l'FP és necessària perquè "ja no és un tema de llestos o rucs, sinó que tota la gent ha de tenir una mínima formació per afrontar els reptes de l'economia" i, d'aquesta manera, fomentar l'especialització i digitalització de les empreses.

Ha assenyalat que actualment hi ha un problema d'infraqualificació i de sobrequalificació, ja que a Catalunya un 48% de les persones tenen formació universitària, el 24% nivell mitjà d'estudis i un 28% baixa qualificació, i que aquest panorama fa que hi hagi "universitaris i gent sense estudis fent feiens d'FP", que requereixen una qualificació mitjana.

Ha considerat que cal incrementar les persones amb formació d'FP i ha reivindicat que cada cop més les empreses aposten per aquests perfils tècnics pel seu valor d'especialització: "Un biòleg que no té feina es treu un certificat professional de ciberseguretat i acaba treballant d'això al zoo, i no li calia ser biòleg".

En aquest sentit, ha destacat l'aprenentatge pràctic dels estudiants d'FP, ja que han passat pel món de l'empresa i els seus estudis han estat focalitzats en la feina tècnica que hauran d'exercir, per la qual cosa aquesta persona "té un valor molt gran".

FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA

Mohedano ha insistit que els centres d'FP han de fer una transició de centre educatiu a un de "formació professional al llarg de la vida", que contempli l'aprenentatge dels 16 als 67 anys, i que siguin altament tecnificats i especialitzats a través de la col·laboració publicoprivada.

Per ell, "no serveix que una empresa s'instal·li en la queixa que no troba gent" ja que creu que hi ha moltes vies per col·laborar amb els centres d'FP, com l'FP dual que permet treballar a l'empresa mentre s'està estudiant, i recorda que la formació contínua és fonamental per retenir talent.

Una altra de les vies és la Formació Programada per les Empreses, a la qual es poden acollir les companyies per continuar formant els seus treballadors, que està bonificada per l'Estat i són "recursos que ara mateix es perden perquè hi ha desconeixement".

En aquest sentit, ha recordat que, segons la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació, el 2022 hi havia 233 milions d'euros disponibles per a aquesta formació bonificada a Catalunya, però que només se'n van utilitzar 118 milions: "100 milions s'han perdut i són diners gratuïts que les empreses podrien utilitzar per formar".

IMPULSAR EL CONEIXEMENT DE L'FP

Mohedano ha considerat que s'ha de continuar impulsant el coneixement de l'FP per part dels estudiants per fer-la més atractiva i, sobretot, aquelles professions on hi haurà més necessitat de personal en els pròxims anys.

A tall d'exemple, ha dit que en els pròxims anys "faran falta unes 20.000 persones per instal·lar plaques fotovoltaiques", per la qual cosa creu que estaria bé incentivar els joves amb eslògans com 'Vols salvar el planeta? Doncs vine, estudia això i ajudaràs a contribuir a tenir una vida més sostenible' i similars.

"Ens falta una mica d'èpica i de relat, una mica de màrqueting. A l'FP li ha faltat explicar-se millor", i ha apostat per explicar als joves els beneficis d'aquests oficis, com ara salaris superiors o contractes més estables, i ha lamentat que en aquest moment no hi ha una orientació professional sectorial especialitzada.