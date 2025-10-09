El Mnactec de Terrassa (Barcelona) tanca temporalment per millorar la seva eficiència energètica

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (Mnactec) de Terrassa (Barcelona) tancarà temporalment per dur a terme unes obres de millora del confort climàtic i l'eficiència energètica de l'edifici, informa en un comunicat aquest dijous.
Les obres es duran a terme del 20 d'octubre d'aquest any al 30 de juny del 2026 i, mentre estigui tancat al públic, s'oferirà una proposta reduïda d'activitats per a centres educatius, els recursos en línia del museu i el projecte itinerant Mnactec Bus.
Amb un cost de 4,2 milions d'euros, s'emmarca en el Programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics, amb finançament de fons Next Generation EU; i es preveu substituir la climatització actual de gasoil per aerotèrmia, la il·luminació per LED i posar ventilació automatitzada de la coberta principal, entre altres actuacions.