El Mnactec de Terrassa (Barcelona) reobrirà aquest dijous després d'avaluar els danys per la pluja

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (Mnactec) ha iniciat aquest dimecres les actuacions de reparació de la paret malmesa per la forta tempesta de dimarts a Terrassa (Barcelona), i obrirà dijous amb normalitat els espais expositius de la nau principal que no han quedat afectats, mentre que la planta subterrània continuarà tancada.

La paret malmesa es tracta d'un envà de l'espai on se situa l'exposició 'Una MIRada a l'espai' a la planta subterrània, i els arquitectes que han visitat el museu per avaluar els desperfectes han conclòs que "no és un dany estructural", ha informat el museu en un comunicat.

Durant la setmana vinent es reobriran els espais expositius de la planta subterrània, a excepció de l'exposició 'Una MIRada a l'espai', un espai on caldrà dur a terme diverses actuacions de reparació durant les pròximes setmanes aprofitant que en els mesos d'estiu el museu té poca activitat en aquell punt.