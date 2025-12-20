El MNACTEC oferirà dues audicions de carilló gratuïtes els dies 24 i 31 de desembre

BARCELONA 20 des. (EUROPA PRESS) -
El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), a Terrassa (Barcelona), oferirà dues audicions de carilló gratuïtes amb motiu de les festes de Nadal els dies 24 i 31 de desembre de 2025 a les 12 hores, ha informat la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un comunicat aquest dissabte.
Els recitals es podran seguir des del carrer o des de la terrassa del museu i aniran a càrrec del carillonista Blai Ciurana, que interpretarà una vintena de peces nadalenques amb el petit carilló del MNACTEC.
El petit carilló del MNACTEC és un objecte de "gran valor històric i patrimonial", construït l'any 1927 a Saarburg (Alemanya) per la casa fonedora Vortmann-Mabilon.
L'instrument va estar en funcionament al Palau de la Generalitat fins a l'any 1976, quan va ser substituït per un de nou.
L'any 1993, el carilló es va traslladar al MNACTEC, que va passar a ser dipositari de la peça, i l'any 2000 va ser restaurat i incorporat a l'entrada del museu amb l'objectiu de convertir-lo en un instrument de divulgació per a la ciutat de Terrassa.