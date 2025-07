El MNAC té l'"esperança" que el jutjat valori el risc de danys a les obres de Sixena

BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -

El director del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Pepe Serra, ha explicat aquest dimecres que té l'"esperança" que el jutjat d'Osca valori la qüestió tècnica del risc de danys en la retirada i el trasllat de les obres del monestir de Sixena que acull el museu i de les quals el Tribunal Suprem va ordenar la restitució.

En una trobada amb els mitjans aquest dimecres, ha assegurat que hi ha un "risc cert, avaluat científicament, de deteriorar els bens" i que els estudis científics duts a terme avalen aquests riscos.

Ha defensat la posició que ha mantingut el museu, confirmada per l'acord del seu patronat i l'incident presentat davant el jutjat d'Osca, de preservar els bens i que "complir amb la sentència implica sotmetre'ls a un risc gran de danys".

El director del MNAC, que ha dit que el museu acata la sentència, ha afirmat que en restauració i conservació moderna "no es treballa sobre el que es pot o no es pot. Es treballa sobre pronòstics de riscos, no sobre possibilitats".

Serra ha explicat que un cop arribi al museu la petició d'execució forçosa, el MNAC presentarà un escrit d'oposició en el qual reiterarà la seva posició "amb més arguments tècnics" i nous informes que està elaborant.