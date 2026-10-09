El MNAC reprogramarà el trasllat de les pintures de Sixena quan se l'hi comuniqui

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) reprogramarà els treballs de desmuntatge, embalatge i trasllat de les pintures profanes de Sixena un cop rebi la comunicació de l'autorització de la Comissió del Patrimoni Cultural d'Osca, però ha dit que no l'ha rebut i que encara no hi ha una data concreta per iniciar el procés.
Fonts del MNAC han assegurat a Europa Press que quan rebin l'autorització de la Comissió el museu estudiarà quin dia començar, i han recordat que els treballs estaven programats al juliol i que Aragó els va aturar.
Les mateixes fonts han assegurat que interessaria fer-ho tan aviat com sigui possible, que els treballs poden durar entre 4 i 5 setmanes un cop comenci el desmuntatge, per la qual cosa el millor seria que el procés estigués enllestit "abans de finals de novembre".
El MNAC ha recordat que des del primer moment en què es va dictar la sentència sobre les obres de Sixena, el museu va dir que les pintures profanes no tenien els problemes de conservació ni els impediments tècnics que pateixen les obres murals.
El museu ha recordat que les pintures profanes no estan cremades i que ja es va licitar fa temps a l'empresa SIT el desmuntatge i trasllat.