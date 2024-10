El MNAC recupera la figura del pintor i il·lustrador Eveli Torent en una exposició

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) recupera en l'exposició 'Entre Els Quatre Gats i la maçoneria' la figura del pintor i il·lustrador Eveli Torent, que pertany a la segona generació d'artistes modernistes.

L'exposició, que també inclou obres de Pablo Picasso, Carles Casagemas i Hernen Anglada Camarasa, es podrà veure a partir d'aquest dijous fins el 16 de febrer del 2025, ha informat el museu.

Torent (Badalona, 1876 - Barcelona, 1940) va fer les primeres passes en el món artístic dins l'entorn d'Els Quatre Gats i es va relacionar amb artistes com Picasso, Casagemas i Anglada Camarasa, i va participar en l'exposició inaugural d'Els Quatre Gats el 1897.

L'artista, que va començar pintant paisatges d'estil realista, va fer un gir cap a la modernitat produint composicions sorgides de la influència postimpressionista, l'aura simbolista i el colorisme costumista.

Torent va viatjar a París a inicis del segle XX, on va exposar regularment fins al 1914 i va exercir com a il·lustrador de publicacions, una activitat que havia iniciat en revistes catalanes com 'Luz', 'L'Esquella de la Torratxa' i 'Hispània'.

El pintor i il·lustrador es va vincular a la maçoneria, en què va desenvolupar entre els anys 20 i 30 una forta activitat, i va ser empresonat per estar-hi relacionat el 1939 i el 1940 va morir després de ser alliberat.