El MNAC recorre contra la resolució sobre el trasllat de les obres de Sixena

BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -
El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha presentat un recurs de reposició contra la resolució del jutjat d'Osca que va determinar que les pintures murals del monestir de Santa Maria de Sixena havien de ser reintegrades al seu emplaçament original en un termini de 56 setmanes, i ha insistit en la incapacitat tècnica per al trasllat.
En el recurs, presentat aquest dimecres i consultat per Europa Press, el MNAC assenyala que la providència recorreguda "ha estat dictada prescindint absolutament i sense cap valoració de totes les proves pericials" que va aportar, la qual cosa a parer seu vulnera el dret fonamental a fer servir els mitjans de prova pertinents per a la seva defensa.
El MNAC lamenta que el tribunal "ha fet cas omís d'aquestes pericials, les ha menyspreat (ignorat) i ha actuat com si no existissin", ha recordat que el museu va aportar un informe tècnic sobre la conservació, tres informes pericials i un informe de l'ICCROM, i ha afirmat que aquestes proves volien justificar l'afirmació de la 'incapacitat tècnica' per dur a terme el trasllat de les obres.
"El MNAC sap 'què' ha de fer (complir la sentència), però no 'com' sense provocar els danys irreparables ressenyats", ha dit, i que per aquesta raó d'incapacitat tècnica per fer-ho pels seus propis mitjans el MNAC avaluarà els riscos inherents (fase segona del cronograma) i elaborarà, amb l'ajuda d'experts, seleccionats mitjançant licitació, el corresponent projecte tècnic (fase tercera del cronograma).
El recurs del museu retreu el "desenfocament" amb el qual la providència aborda el procés declaratiu de l'experta Rosa Maria Gasol, proposada pel MNAC.
COMISSIÓ D'EXPERTS
El MNAC lamenta que el tribunal no ordeni la constitució d'una comissió de perits experts malgrat haver-hi conformitat de totes les parts del procediment i que ho deixi a la "mera voluntat" de les parts.
El museu considera en el recurs que el tribunal "fa desistiment de l'exercici de les funcions que constitucionalment li corresponen", i recorda que les parts ja van intentar la constitució d'un comitè d'experts que no va fructificar en aquell moment.
El MNAC, que ha insistit en la voluntat de complir la sentència, ha reclamat conèixer els llocs exactes de la sala capitular del monestir de Sixena on s'instal·laran les pintures murals, per a la qual cosa necessita la col·laboració del Govern d'Aragó.
El recurs remarca que la sentència assenyala que el MNAC ha de tornar les pintures murals "a la sala capitular del monestir de Sixena i no a cap altre lloc", i que la manera en què eventualment es desmuntaran i fragmentaran al MNAC dependrà de com aquests fragments seran instal·lats a la sala d'Osca.
CRONOGRAMA
Sobre el cronograma per al trasllat de les peces, el museu diu que la providència n'ha aprovat un de 56 setmanes "sense que l'Ajuntament de Vilanova de Sixena hagi fet al·legacions" al que va proposar el MNAC el setembre del 2025, que estipulava fins a un any i mig per a l'eventual trasllat.
Per això, considera "realment estrany" que les al·legacions de l'Ajuntament sobre el cronograma presentat pel MNAC i la seva proposta de cronograma es verifiquin un cop el tribunal ja ha establert el termini de 56 setmanes.
El museu lamenta l'"absoluta vaguetat i indeterminació en la qual es mou la providència" en els aspectes que assenyala en el recurs perquè és incompatible amb el principi de legalitat, amb la correcta ordenació del procés d'execució i la necessària seguretat jurídica per complir dins el termini i en la forma escaient el que ha ordenat la jutgessa.