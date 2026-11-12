El MNAC proposa un recorregut sonor pels absis del romànic en una exposició

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) proposa un recorregut sonor pels absis de les esglésies del Pirineus català en una intervenció sonora a càrrec de l'artista Ona Balló a les sales del Romànic de la pinacoteca
"El so es va quedar al lloc d'origen", ha explicat l'artista, la qual ha subratllat que la intervenció 'El viatge invers. Un fresc sonor al romànic' va sorgir de la pregunta de què va quedar pel camí amb el trasllat de les pintures romàniques al museu.
L'exposició evoca el so primigeni i allò que no es pot transportar a través dels sons que travessen avui aquestes esglésies i les valls pirinenques, acostant-los als absis de Santa Maria d'Àneu, Sant Pere del Burgal, Sant Pau i Sant Pere d'Esterri de Cardós, Santa Maria de Ginesterre, Santa Maria de Taüll i Santa Eulàlia d'Estaon.
L'artista ha explicat que són sons amb molta profunditat i que se superposen i que en el recorregut pel romànic del MNAC el visitant podrà sentir el pas de l'aigua, un ramat d'ovelles o el so de les campanes, que "han cohabitat amb les pintures".
'El viatge invers' s'inscriu en una de les línies de treball del museu de promoure el diàleg entre la creació contemporània i les col·leccionis del MNAC, i el director, Pepe Serra, ha subratllat que el so "modifica la mirada sobre la pintura".
Ona Balló ha indicat que l'exposició proposa un recorregut sonor per fer-lo caminant, i ha assenyalat que el museu "tradicionalment" no ha estat un espai tan relacionat amb l'escolta.