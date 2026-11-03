El MNAC proposa el 17 de novembre per iniciar els treballs de trasllat de les pintures profanes de Sixena

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha proposat que els treballs de trasllat de les pintures profanes del Monestir de Santa Maria de Sixena (Osca) comencin a partir del dimarts 17 de novembre.
Segons ha informat aquest dimarts el museu, ha traslladat al Govern d'Aragó una proposta de calendari i de pla de treball amb el punt de partida en aquesta data.
El museu, un cop va rebre la comunicació de l'autorització de la Comissió del Patrimoni Cultural d'Osca, va reprogramar els treballs de desmuntatge, embalatge i trasllat, que tenia programats per al juliol i Aragó els va aturar.
El MNAC va dir des del primer moment en què es va dictar la sentència sobre les obres de Sixena que les pintures profanes no tenien els problemes de conservació ni els impediments tècnics que pateixen les obres murals.
El museu ha recordat que les pintures profanes no estan cremades i que ja en va licitar fa temps a l'empresa SIT el desmuntatge i trasllat.