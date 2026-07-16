El MNAC presta 21 obres a la Kunsthalle München per a una exposició sobre el modernisme català

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) prestarà 21 obres a l'exposició 'Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso', que acollirà la Kunsthalle de Múnic (Alemanya) del 23 d'octubre del 2026 al 21 de febrer del 2027.
L'exposició explorarà a través de 160 pintures, dibuixos, escultures, mobles i maquetes arquitectòniques la riquesa i diversitat del modernisme català entre els anys 1880 i 1914, informa aquest dijous el museu en un comunicat.
Entre les peces que presta el MNAC figuren 'Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem' de Ramon Casas i 'La granadina' d'Hermen Anglada Camarasa, entre d'altres.