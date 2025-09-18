El MNAC nega les humitats a la sala de Sixena i diu que són taques antigues

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha negat que hi hagi humitats a la sala 16, on s'exposen les pintures murals del monestir de Sixena, i ha dit que les taques existents són "antigues, documentades i conegudes abans de la instal·lació en aquesta sala" als anys 90, han explicat a Europa Press fonts del museu.
Ho han dit després que el director general de Cultura del Govern d'Aragó, Pedro Olloqui, hagi responsabilitzat el MNAC de l'aparició d'unes humitats al suport on s'exposen les pintures murals i n'ha reclamat el trasllat amb "urgència".
Olloqui ha assenyalat que, "amb tota seguretat", l'aparició d'aquestes humitats és posterior a la instal·lació de les pintures a l'emplaçament actual, la sala 16 del MNAC, i que el museu ho desconeixia.
Fonts del MNAC han explicat a Europa Press que es tracta d'unes taques d'humitat que els tècnics aragonesos també coneixen, i han assegurat que estan "documentades" en l'historial de la sala.
Han remarcat que les pintures han tingut moltes alteracions al llarg de la història, amb taques, esquerdes i reacció entre materials, que és el que han posat de manifest els diferents informes que el museu ha presentat sobre la "fragilitat" de les obres.